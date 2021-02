Santa Caterina, appalti pubblici in cambio di favori: l'ex vicesindaco torna in libertà

Agatino Macaluso, rimasto coinvolto nell'ambito del blitz "Cerbaro" torna in libertà. La decisione è del Gip del Tribunale di Caltanissetta

Redazione

27 Febbraio 2021 11:45

Dopo l'ex sindaco di Santa Caterina Antonino Fiaccato, anche il vicesindaco Agatino Macaluso, anche lui oramai ex, torna in libertà.

Il Gip Valentina Balbo, ha accolto la richiesta del suo legale, l'avvocato Salvatore Falzone. Il giudice ha ritenuto che ormai non siano più sussistenti le esigenze di custodia cautelare a cui si trovava sottoposto dal 10 luglio scorso.

Entrambi, lo scorso luglio furono arrestati da carabinieri e guardia di finanza nell'ambito dell'operazione «Cerbero due» su presunti appalti pilotati al Comune di Santa Caterina. Nel blitz rimasero coinvolti anche amministratori, dirigenti pubblici, imprenditori e professionisti.





