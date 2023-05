Salute 286

Sanità, Salvatore Iacolino è il nuovo capo del Dipartimento pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute

Va a ricoprire uno dei ruoli strategici che fu, durante la legislatura di Musumeci, del dirigente Mario La Rocca

Redazione

(fonte grandangoloagrigento.it) Salvatore Iacolino è il nuovo capo del Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute. Lo ha disposto il governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani. Con la nomina di Iacolino si completa il quadro delle nomine dei dirigenti generali della Regione siciliana. L’ex europarlamentare agrigentino, oggi commissario straordinario del Policlinico di Palermo, va a ricoprire uno dei ruoli strategici che fu, durante la legislatura di Musumeci, del dirigente Mario La Rocca.

Così il dirigente agrigentino: “La nomina del governo regionale, presieduto dall’On. Schifani, che ha ritenuto di individuarmi quale Dirigente Generale del Dipartimento di Pianificazione strategica dell’Assessorato regionale Salute, mi riempie di orgoglio e di una grande responsabilità nei confronti dei siciliani. So di poter contare sui saggi consigli del Presidente Schifani, sull’esperienza dell’assessore Volo e su un apparato burocratico solido e competente.Pronto per raccogliere la nuova entusiasmante sfida.”



