Politica 461

Sanità, Pagano (Lega): approvato ordine del giorno su borse di specializzazione

Ogni anno ben 4 mila giovani studenti restavano senza borse

Redazione

28 Luglio 2022 20:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sanita-paganolega-approvato-dal-governo-ordine-del-giorno-su-borse-di-specializzazione Copia Link Condividi Notizia

Il Vicecapogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Pagano, osserva che "da anni il sistema sanitario lamentava mancanza di borse di studio in medicina. Un vero e proprio imbuto formativo nel quale ogni anno ben 4.000 giovani studenti restavano senza borse. Paradossale - continua il parlamentare in una nota - di fronte la richiesta sempre piu' alta di medici specialisti. Poi l'anno scorso, su intervento diretto del ministro Daniele Franco, la svolta rispetto ai troppi errori di programmazione del passato. Le risorse messe a disposizione del Mef sono andare a colmare le lacune tra laureati e le borse di specializzazione, che aveva fino a quel momento bloccato decine di migliaia di giovani medici". L'esponente leghista aggiunge: "Quest'anno il rischio si è ripresentato con un gap notevole fra borse finanziate e medici laureati che si sono presentati ai test. Per questi motivi ho presentato un odg affinche' fossero finanziate borse di studio pari al numero dei medici che si sono presentati ai test d'ingresso. Ordine del giorno approvato dall'Aula con parere favore del Mef. La nostra nazione merita una sanità all'avanguardia e che sappia puntare su medici giovani e preparati".



Il Vicecapogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Pagano, osserva che "da anni il sistema sanitario lamentava mancanza di borse di studio in medicina. Un vero e proprio imbuto formativo nel quale ogni anno ben 4.000 giovani studenti restavano senza borse. Paradossale - continua il parlamentare in una nota - di fronte la richiesta sempre piu' alta di medici specialisti. Poi l'anno scorso, su intervento diretto del ministro Daniele Franco, la svolta rispetto ai troppi errori di programmazione del passato. Le risorse messe a disposizione del Mef sono andare a colmare le lacune tra laureati e le borse di specializzazione, che aveva fino a quel momento bloccato decine di migliaia di giovani medici". L'esponente leghista aggiunge: "Quest'anno il rischio si è ripresentato con un gap notevole fra borse finanziate e medici laureati che si sono presentati ai test. Per questi motivi ho presentato un odg affinche' fossero finanziate borse di studio pari al numero dei medici che si sono presentati ai test d'ingresso. Ordine del giorno approvato dall'Aula con parere favore del Mef. La nostra nazione merita una sanità all'avanguardia e che sappia puntare su medici giovani e preparati".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare