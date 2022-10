Salute 115

Sanità: in Italia salgono a 575 i casi di West Nile e a 37 i morti

Nello stesso periodo sono stati segnalati in Italia anche 5 casi di Usutu virus

Redazione

Cresce ancora in Italia il numero di casi umani di infezione da virus West Nile nell'ultima settimana. Secondo il nuovo bollettino dell'Istituto superiore di sanità, diffuso oggi, da inizio giugno 2022 sono 575 in totale i casi confermati (erano 566 nell'ultimo report), con 37 morti (+1): 6 in Piemonte, 7 in Lombardia, 17 in Veneto, 1 in Friuli Venezia Giulia, 4 in Emilia Romagna, 1 in Sicilia e 1 in Sardegna.

Fra i casi registrati quest'anno nel Paese - dettaglia l'Iss - 290 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (39 in Piemonte, 26 in Lombardia, 139 in Veneto, 5 in Fvg, 68 in Emilia Romagna, 3 in Toscana, 3 in Sicilia e 7 in Sardegna); sono 89 i casi identificati in donatori di sangue (14 in Piemonte, 31 in Lombardia, 26 in Veneto, 18 in Emilia Romagna), 187 i casi di febbre (4 in Piemonte, 11 in Lombardia, 156 in Veneto, 12 in Fvg, 2 in Emilia Romagna e 2 casi importati, uno dalla Spagna e l'altro dal Marocco), 9 i casi sintomatici (1 in Lombardia, 7 in Veneto, 1 in Fvg).

Nello stesso periodo sono stati segnalati in Italia anche 5 casi di Usutu virus, stabili: 3 in Friuli Venezia Giulia e 1 in Piemonte, asintomatici in donatori di sangue, e 1 in Emilia Romagna con febbre confermata.



