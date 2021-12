Sanità Caltanissetta, Petitto e Di Cristina replicano a Mancuso: "Vanno difesi i deboli e i malati, non i potenti"

Sanità Caltanissetta, Petitto e Di Cristina replicano a Mancuso: "Vanno difesi i deboli e i malati, non i potenti"

I due esponenti del Partito Democratico replicano al deputato di Forza Italia: "Lui stesso aveva definito il direttore generale inadeguato"

Redazione

Lo sciacallaggio lo lasciamo a chi usandone il termine ne sconosce il significato magari avendolo, invece, praticato. Sarebbe arrivato il momento che qualcuno ricordi al parlamentare che dal 2017 lui è complice e alleato della sanità a targa Musumeci-Razza; che a settembre 2021, tre mesi fa, definiva inadeguato il DIrettore Generale Alessandro Caltagirone e l’intero management dell’ASP. Qualcuno gli spieghi, anche, che prima di difendere i potenti si difendono i deboli e sono deboli i pazienti, i malati, i loro familiari che denunciano ogni giorno la malasanità nissena. Nessuno di noi, dirigenti del PD, ha mai mancato di rispetto a tutto il personale sanitario a cui va, sempre, il nostro sostegno e la nostra vera e sincera gratitudine, consapevoli che lavorano in condizioni disumane a fronte di una disorganizzazione sanitaria disarmante.

A nessuno e a nessun titolo consentiamo di stravolgere, strumentalmente, le nostre dichiarazioni. L’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta ed il Vittorio Emanuele di Gela versano in una condizione devastante e in questi 4 anni si sono fatti solo passi indietro ingiustificabili e su questo il PARTITO DEMOCRATICO della provincia di Caltanissetta è coeso ed unanime nell’attribuire la responsabilità al governo regionale, ai suoi alleati, tra cui Mancuso, e ai collonelli piazzati ai posti di comando della sanità nissena.

Peppe Di Cristina - Segretario provinciale PD CL

Annalisa Petitto - Presidente provinciale PD CL



