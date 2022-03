Politica 201

Sanità, Arancio (Pd): sostegno a progetto Policlinico diffuso Caltanissetta-Enna-Agrigento

Lo dice Giuseppe Arancio, parlamentare regionale del Pd, a proposito di quanto emerso nel corso di una recente riunione tra diversi sindaci

Redazione

"Prende forma l'idea di un Policlinico diffuso in Sicilia Occidentale: un progetto che va sostenuto e che può avviare un importante percorso di crescita del nostro territorio". Lo dice Giuseppe Arancio, parlamentare regionale del Pd, a proposito di quanto emerso nel corso di una recente riunione tra diversi sindaci della provincia di Caltanissetta, la locale deputazione regionale e nazionale, il vescovo di Caltanissetta Mario Russotto e l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza in merito alla possibilità di dar vita a quello che sarebbe il quarto Policlinico della Sicilia.

“È stato proprio l’assessore Razza - aggiunge Arancio - a smentire le voci di un progetto che riguarderebbe solo Enna, confermando invece che si sta lavorando al coinvolgimento dei tre capoluoghi: Caltanissetta, Enna ed Agrigento. La creazione di un 'Policlinico diffuso' della Sicilia Occidentale darebbe la possibilità di avviare percorsi di formazione e nuove opportunità per utenti e personale sanitario. Per quel che ci riguarda - conclude Arancio - il Pd all'Ars sosterrà questo percorso".



