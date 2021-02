Cronaca 1581

Sancataldese tenta il suicidio dopo la fine di una storia d'amore: salvato da carabinieri e 118

L'uomo si trovava alla stazione nelle vicinanze di una galleria. I carabinieri hanno contattato il personale delle Ferrovie dello Stato per interrompere il traffico dallo scalo ferroviario

Redazione

11 Febbraio 2021 10:37

I Carabinieri di Caltanissetta qualche giorno fa, su richiesta della centrale operativa, intervenivano intorno alle 15 presso la locale stazione ferroviaria, dove era stato segnalato un tentativo di suicidio in atto. Giunti sul posto, i militari della Sezione Radiomobile, dopo aver contattato il personale FFSS affinché fosse interrotto il traffico in ingresso e uscita dal locale scalo ferroviario, constatavano che un 39enne di San Cataldo si trovava in stato confusionale all’ingresso della galleria, minacciando di suicidarsi. Con l’aiuto del personale del “118” riuscivano a far desistere l’uomo dai propri propositi e, dopo averlo riportato alla calma, lo trasportavano presso l’ospedale “SANT’ELIA” di Caltanissetta per le cure del caso. L’uomo ha raccontato che il gesto era riconducibile alla fine di una relazione sentimentale.

I Carabinieri di Caltanissetta qualche giorno fa, su richiesta della centrale operativa, intervenivano intorno alle 15 presso la locale stazione ferroviaria, dove era stato segnalato un tentativo di suicidio in atto. Giunti sul posto, i militari della Sezione Radiomobile, dopo aver contattato il personale FFSS affinché fosse interrotto il traffico in ingresso e uscita dal locale scalo ferroviario, constatavano che un 39enne di San Cataldo si trovava in stato confusionale all’ingresso della galleria, minacciando di suicidarsi. Con l’aiuto del personale del “118” riuscivano a far desistere l’uomo dai propri propositi e, dopo averlo riportato alla calma, lo trasportavano presso l’ospedale “SANT’ELIA” di Caltanissetta per le cure del caso. L’uomo ha raccontato che il gesto era riconducibile alla fine di una relazione sentimentale.

News Successiva Sorpreso con la marjuana dai carabinieri tentò la fuga: giovane sancataldese assolto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare