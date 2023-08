Cronaca 305

San Vito Lo Capo, turista denuncia: costretta a pagare in contanti al ristorante e niente ricevuta

La donna ha contattato i carabinieri ma, quando sono arrivati, il titolare si era già dileguato

Una turista ha raccontato ai carabinieri che, dopo avere pranzato in un locale di San Vito Lo Capo, è stata obbligata a pagare in contanti e non le è stata rilasciata la ricevuta fiscale. È stata proprio la signora a chiamare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati, il commerciante aveva già chiuso il locale e si era allontanato, rendendosi irreperibile. I carabinieri hanno così raccolto la denuncia della donna, nella quale si parla anche di minacce subite, e hanno segnalato agli organi competenti la presunta violazione in materia fiscale.



