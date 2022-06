Attualita 204

San Cataldo, studenti dell'istituto Carducci conseguono certificazione in lingua francese

Il progetto ha visto la partecipazione di 25 alunni dei due plessi "Balsamo" e "Carducci"

Redazione

Il Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti comunica che è stato concluso il modulo PON Apprendimento e socialità – Viva la Scuola dal titolo “Le mie competenze certificate in lingua francese”. Un progetto che ha visto partecipare complessivamente 25 alunni dei due plessi (“Balsamo” e “Carducci”) della Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo. Il corso, della durata di 30 ore, è stato condotto dall’insegnante esperta di Lingua francese prof.ssa Carmen Falzone e dalla tutor prof.ssa Giusi Baglio.

Il corso ha consentito, alle alunne e agli alunni, di potenziare le abilità di base della lingua francese e a nove di essi è stato proposto di affrontare l’esame di fronte alla Commissione DELF, al fine di conseguire la certificazione linguistica di livello A2. Tutti hanno brillantemente superato l’esame, ed è la prima volta che ciò accade per il livello A2. Un altro prestigioso riconoscimento verso il processo di internazionalizzazione che da due anni viene tenacemente perseguito nella Scuola “Carducci” di San Cataldo, frutto del lavoro dell’intera comunità scolastica che, al momento, vede impegnati gruppi di docenti in tour formativi all’estero, per l’osservazione di modelli didattici in Scuole di eccellenza, grazie al progetto Erasmus plus KA1. Le ragazze e i ragazzi che hanno conseguito la certificazione linguistica sono: Emma Brigida, Caleca Emanuela, Falzone Marta, Guttadauria Desideria, Lo Cascio Giorgia, Lupica Federica, Scarantino Salvatore, Spinello Marina, Vancheri Federica.



