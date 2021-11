Attualita 155

San Cataldo, rifiuti ingombranti e apparecchiature elettriche: ecco come conferirli

Tutti i giovedì, a partire dal mese di dicembre, sarà possibile smaltirli in via Peppino Impastato

Redazione

19 Novembre 2021 13:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-catalto-rifiuti-ingombranti-e-apparecchiature-elettriche-ecco-come-liberarsene Copia Link Condividi Notizia

Il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore all’Ambiente Michele Giarratano comunicano alla cittadinanza di San Cataldo che il prossimo mese di dicembre, tutti i giovedì, dalle ore 6.30 alle ore 14.30, in via Peppino Impastato, verranno collocati degli scarrabili per il conferimento di rifiuti ingombranti e di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Conferimento che potrà essere effettuato solo da privati. “Confidiamo nella collaborazione e nella sensibilità di tutti i cittadini Sancataldesi nel conferire detti rifiuti in modo consono e ordinato. Per una Città Pulita” – dicono Comparato e Giarratano.



Il sindaco Gioacchino Comparato e l'assessore all'Ambiente Michele Giarratano comunicano alla cittadinanza di San Cataldo che il prossimo mese di dicembre, tutti i giovedì, dalle ore 6.30 alle ore 14.30, in via Peppino Impastato, verranno collocati degli scarrabili per il conferimento di rifiuti ingombranti e di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Conferimento che potrà essere effettuato solo da privati. "Confidiamo nella collaborazione e nella sensibilità di tutti i cittadini Sancataldesi nel conferire detti rifiuti in modo consono e ordinato. Per una Città Pulita" - dicono Comparato e Giarratano.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare