San Cataldo, uomo cade in un dirupo: salvato da vigili del fuoco e 118. E' in Rianimazione

L'uomo nella caduta, per circa 15 metri, ha riportato gravi traumi. L'intervento intorno alle 3 di questa notte

Rita Cinardi

17 Agosto 2021 12:43

Un uomo di 67 anni di San Cataldo nella notte è caduto da un dirupo di circa 15 metri di altezza in contrada Borgo Palo. Per salvarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto intorno alle 3 sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno stabilizzato e immobilizzato il paziente su una barella. L'uomo infatti ha riportato una serie di gravi traumi. Una volta arrivato all'ospedale Sant'Elia è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno confermato la gravità del quadro clinico del paziente che è stato ricoverato in Rianimazione. L'uomo a quanto pare stava passeggiando vicino casa quando avrebbe perso l'equilibrio finendo in un dirupo.



