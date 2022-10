Cronaca 6472

San Cataldo, trovato privo di sensi per strada 43enne muore in ospedale: indaga la Squadra Mobile

Pare che il 43enne facesse uso di stupefacenti e adesso si dovrà stabilire se abbia assunto sostanze che possano avere determinato l’arresto cardiaco

Rita Cinardi

Un uomo di 43 anni, V.R. le iniziali, è stato trovato ieri sera per strada privo di sensi in via Trappeti a San Cataldo. Gli operatori del 118 sono intervenuti immediatamente a seguito di una chiamata giunta alla centrale operativa. L’uomo sarebbe deceduto durante il trasporto in ambulanza a causa di un arresto cardiocircolatorio. Quando è arrivato in pronto soccorso i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I sanitari hanno contattato la polizia per segnalare il decesso e gli agenti hanno sentito i familiari. Pare che il 43enne facesse uso di stupefacenti e adesso si dovrà stabilire se abbia assunto sostanze che possano avere determinato l’arresto cardiaco. Sul caso indaga la Squadra Mobile. La salma è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria e probabilmente sarà sottoposta ad autopsia.



