Cronaca 2605

San Cataldo: tornano liberi quattro indagati per la rapina all'agenzia di viaggi

La decisione del Tribunale del Riesame dopo la discussione degli avvocati Gianluca Amico e Sergio Messina

Redazione

Tornano liberi, ma con obbligo di firma, quattro dei cinque indagati per la rapina compiuta lo scorso 19 agosto ad un'agenzia viaggi di San Cataldo. Libertà per Marco Antonio Pisella di 40 anni, Roberta Cipro di 31 anni, Riccardo Calì di 31 e Luigi Michaele Caruso di 36 anni. È quanto disposto dal tribunale del Riesame dopo i ricorsi presentati dagli avvocati Gianluca Amico (che assiste Pisella, Cipro e Caruso) e dall'avv. Sergio Messina per Calì. Rimane agli arresti domiciliari, invece, Alessio Pasquale Cordaro di 32 anni. Per quest'ultimo che era finito inizialmente in carcere, il gip dopo l'interrogatorio di garanzia gli ha concesso una misura meno restrittiva rispetto a quella disposta in un primo momento.



