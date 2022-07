Sport 178

San Cataldo, torna l'ottava edizione della manifestazione sportiva "StraMimiani 2022"

La gara partirà dal quartiere "Mimiani", percorrerà tutto Corso Sicilia, fino al Palazzo Comunale di San Cataldo e ritorno

Redazione

01 Luglio 2022 16:44 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-torna-lottava-edizione-della-manifestazione-sportiva-stramimiani-2022 Copia Link Condividi Notizia

Domenica 3 luglio avrà luogo a San Cataldo la manifestazione sportiva denominata “StraMimiani 2022” giunta all’ottavo anno. È un appuntamento ormai classico della nostra estate. La gara partirà dal quartiere “Mimiani”, percorrerà tutto Corso Sicilia, fino al Palazzo Comunale di San Cataldo e ritorno. Prima della gara si terrà una passeggiata e corsa non competitiva. La serata si concluderà con la premiazione in via Mimiani. In vista della gara, alla quale prenderanno parte podisti provenienti da ogni parte della Sicilia, sono state assunte le disposizioni in materia di viabilità per garantire la sicurezza del pubblico e dei partecipanti alla gara. “L'amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco Gioacchino Comparato – esprime il proprio compiacimento perché anche quest'anno si potrà svolgere l'ottava edizione di un importante appuntamento per tutti noi, per questo ringraziamo l'Associazione di quartiere "Mimiani - San Domenico Savio" organizzatore dell'evento”.



Domenica 3 luglio avrà luogo a San Cataldo la manifestazione sportiva denominata "StraMimiani 2022" giunta all'ottavo anno. È un appuntamento ormai classico della nostra estate. La gara partirà dal quartiere "Mimiani", percorrerà tutto Corso Sicilia, fino al Palazzo Comunale di San Cataldo e ritorno. Prima della gara si terrà una passeggiata e corsa non competitiva. La serata si concluderà con la premiazione in via Mimiani. In vista della gara, alla quale prenderanno parte podisti provenienti da ogni parte della Sicilia, sono state assunte le disposizioni in materia di viabilità per garantire la sicurezza del pubblico e dei partecipanti alla gara. "L'amministrazione comunale - ha dichiarato il Sindaco Gioacchino Comparato - esprime il proprio compiacimento perché anche quest'anno si potrà svolgere l'ottava edizione di un importante appuntamento per tutti noi, per questo ringraziamo l'Associazione di quartiere "Mimiani - San Domenico Savio" organizzatore dell'evento".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare