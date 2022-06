Eventi 180

San Cataldo, torna l'appuntamento con il gruppo di lettura "Incontriamoci in biblioteca"

Il primo appuntamento è per mercoledì 19 nella sala Borsellino, la vecchia sede della biblioteca comunale

Redazione

Dopo l'interruzione dovuta alla pandemia torna a San Cataldo il gruppo di lettura " Incontriamoci in biblioteca ", mercoledì alle 19, in sala Borsellino. "Siamo particolarmente felici e speriamo di non dovere più incorrere in ulteriori interruzioni di questa bella esperienza " , dicono Maria Concetta Naro e Gianfranco Cammarata, gli organizzatori. Gli incontri saranno tenuti presso la sala Borsellino, la vecchia sede della biblioteca comunale. Gli ospiti della serata saranno le cantanti, sorelle Margherita ed Elena Benincasa, Il pittore Giovanni Gurrieri e lo scrittore Salvatore Falzone. Come sempre, sono previsti numerosi interventi di poeti, lettori, viaggiatori, e altri artisti.



