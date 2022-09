Eventi 274

San Cataldo, l'attore Francesco Vitale si esibisce sul palco del Giardino del Nespolo

Appuntamento giovedì 8 settembre nello spazio all'aperto del Teatro D'Essai La Condotta

Redazione

Giovedì 8 settembre alle ore 20,30 a San Cataldo nel Giardino del nespolo, lo spazio all'aperto del Teatro d'essai La Condotta, avrà luogo lo spettacolo "Il gabbiano" scritto e diretto da Francesco Vitale, liberamente tratto dall'omonimo romanzo breve di Richard Bach. In scena con Vitale le performer Josephine Giadone e Fara Romano, che hanno curato le coreografie. La produzione è del Teatro d'essai La Condotta e della Compagnia OfficinaTeatro diretta da Michele Celeste. L'allestimento è realizzato in residenza ne La Condotta, infatti l'attore di origine trapanese ma residente a Roma, da qualche giorno risiede nella foresteria del teatro sancataldese, dove assieme ai tecnici della compagnia e le performer sta provando e mettendo a punto lo spettacolo.

Francesco Vitale è un attore con una formazione ed un curriculum di grande rispetto: si è formato nella Scuola del piccolo Teatro di Milano fondata da Giorgio Streheler e diretta dal regista Luca Ronconi. Con lo stesso regista ha interpretato " Atti di guerra" e "Prometeo incatenato", presentato al Grand Théàtre di Fourvière di Lione, "Amore nello specchio", "Il candelaio", "I due gemelli veneziani" e "La vita è sogno". La sua carriera artistica vede anche la partecipazione, nel 2000, nella tragedia "Socrate" con la regia di Gigi Proietti e nel 2001 in "Aida" diretta da Franco Zeffirelli. La lista dei grandi nomi le cui regie hanno firmato opere con Francesco Vitale è lunga, tra questi De Bosio, Peter Stein, Lievi, Sarti, Mangano, Viano, Nicola Alberto Orofino e Davide Iodice.

Per la televisione ha partecipato alla prima e seconda stagione della fiction "La mafia uccide solo d'estate" (Rai uno) e "Libero Grassi" (Canale 5).

Per assistere allo spettacolo occorre prenotare (cell. 338 1121631), il costo del biglietto di ingresso è di € 12 inclusa una spaghettata offerta dalla direzione. "Con la residenza finalizzata all'allestimento e produzione de Il gabbiano - afferma il direttore artistico del Teatro d'essai La Condotta- concretizziamo una delle finalità del nostro teatro cioè quello di ospitare artisti, che hanno la necessità di reperire luoghi,spazi e supporto tecnico logistico per la produzione e allestimento di spettacoli. Oltre a farci carico del supporto tecnico logistico necessario, il teatro metterà a disposizione la professionalità dei nostri tecnici: Marco Tullio Mangione per l'assistenza alla regia e per l'allestimento scenografico, Davide Burcheri per quanto riguarda le luci. A tale proposito mi preme sottolineare il fatto che la produzione del Teatro La Condotta pone le condizioni di operare con professionisti del nostro territorio e artisti provenienti da esperienze e teatri diversi. Questo interscambio di esperienze non può che far crescere non solo il nostro teatro ma l'intero territorio e incentivare la ricerca e la risposta in termini di qualità artistica e culturale, affinando il gusto del pubblico. Inoltre pone la nostra provincia nel circuito dei teatri contemporanei di respiro europeo, ricordiamo che siamo partner associati a Latitudini rete siciliana di drammaturgia contemporanea. Il nostro Teatro d'essai La Condotta ormai da tempo è interessato da flussi artistici, che hanno interessato e coinvolto la migliore drammaturgia ed interpreti contemporanei tra questi Tino Caspanello, Turi Zinna, Filippo Luna, Cinzia Maccagnano, Lina Prosa, Mimmo Cuticchio, Elisa Di Dio, Marco Pupella, Gianfranco Jannuzzo, ecc ed una lunga lista di giovani tra cui Giuseppe Vignieri, Dario Muratore, Vincenzo Farinella".



