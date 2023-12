Salute 447

San Cataldo, successo per la giornata di prevenzione cardiovascolare: eseguiti più di 200 screening

La serata è stata poi allietata da lle note natalizie del coro diretto da Raimondo Capizzi

Redazione

15 Dicembre 2023 19:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-successo-per-la-giornata-di-prevenzione-cardiovascolare-eseguiti-piu-di-200-screening Copia Link Condividi Notizia

Grande successo per il welfareday giornata di prevenzione cardiovascolare promossa dall’Agenzia Reale Mutua di Vincenzo Verde in collaborazione con l’Associazione Acris di San Cataldo. Presente al Centro Commerciale il Casale tutto lo staff dell’Agente Vincenzo Verde, il cardiologo Calogero Geraci coadiuvato dal coordinatore Alessandro Scarantino, da 4 infermieri e dall’ interprete LIS Valentina Lapaglia. Sono stati effettuati più di 200 screening, utilizzando apparecchiature di nuova generazione, con l’obiettivo di prevenire le malattie cardiovascolari.

Tale iniziativa nata dalla sinergica collaborazione tra L’agenzia Reale Mutua e l’Associazione Acris diventerà certamente un appuntamento ricorrente. Durante la giornata di ieri sono stati presenti anche dei rappresentanti della Compagnia che unanimemente hanno espresso i piu’ sentiti ringraziamenti all’ Agente Verde e al cardiologo Geraci per l’iniziativa di così alto valore sociale. Un altro importante ringraziamento, va a Raimondo Capizzi che con il suo coro ha allietato il fine serata con dei pezzi natalizi e al giovane Aldo Verde che ha curato tutta l’organizzazione informatica dell’evento. L’agenzia reale mutua di san cataldo nata nel 2021 rappresenta al meglio lo spirito mutualistico attenzionando il sociale in maniera scrupolosa; grazie all’unione con L’Acris in futuro verranno proposte ulteriori iniziative al fine di raggiungere un bacino d’utenza sempre piu’ importante.

Reale Mutua togheter more.



Grande successo per il welfareday giornata di prevenzione cardiovascolare promossa dall'Agenzia Reale Mutua di Vincenzo Verde in collaborazione con l'Associazione Acris di San Cataldo. Presente al Centro Commerciale il Casale tutto lo staff dell'Agente Vincenzo Verde, il cardiologo Calogero Geraci coadiuvato dal coordinatore Alessandro Scarantino, da 4 infermieri e dall' interprete LIS Valentina Lapaglia. Sono stati effettuati più di 200 screening, utilizzando apparecchiature di nuova generazione, con l'obiettivo di prevenire le malattie cardiovascolari. Tale iniziativa nata dalla sinergica collaborazione tra L'agenzia Reale Mutua e l'Associazione Acris diventerà certamente un appuntamento ricorrente. Durante la giornata di ieri sono stati presenti anche dei rappresentanti della Compagnia che unanimemente hanno espresso i piu' sentiti ringraziamenti all' Agente Verde e al cardiologo Geraci per l'iniziativa di così alto valore sociale. Un altro importante ringraziamento, va a Raimondo Capizzi che con il suo coro ha allietato il fine serata con dei pezzi natalizi e al giovane Aldo Verde che ha curato tutta l'organizzazione informatica dell'evento. L'agenzia reale mutua di san cataldo nata nel 2021 rappresenta al meglio lo spirito mutualistico attenzionando il sociale in maniera scrupolosa; grazie all'unione con L'Acris in futuro verranno proposte ulteriori iniziative al fine di raggiungere un bacino d'utenza sempre piu' importante.

Reale Mutua togheter more.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare