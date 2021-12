Attualita 203

San Cataldo, strade dissestate e buche: stanziati 70 mila euro per lavori di manutenzione

Il coordinatore del movimento civico Le Spighe, l’avvocato Salvatore Falzone esprime soddisfazione

Redazione

16 Dicembre 2021 11:29 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-strade-dissestate-e-buche-stanziati-70-mila-euro-per-i-lavori-di-manutenzione Copia Link Condividi Notizia

“Grazie al sindaco Gioacchino Comparato e all’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Emma, è stata reperita e impegnata la somma di 70.000 euro per la messa in sicurezza delle strade di San Cataldo”. Così il coordinatore del movimento civico Le Spighe, l’avvocato Salvatore Falzone, che esprime “viva soddisfazione” per l’inizio dei lavori di riparazione del manto stradale e di sistemazione delle buche “nonostante le gravi difficoltà economiche in cui versa l’ente”.

“Si tratta – prosegue Falzone – di un primo importante intervento che consentirà di tamponare l’emergenza e di evitare ulteriori danni per i cittadini. Siamo consapevoli della necessità di programmare e ricercare ulteriori somme. Serve un intervento più ampio e strutturale. Ma nello stesso tempo ritentiamo che queste opere rappresentino un primo importante passo oltreché un segnale di attenzione per i sancataldesi. Voglio infine ringraziare l’assessore delle Spighe – conclude Falzone – perché sta seguendo personalmente e con scrupolo l’esecuzione dei lavori, cercando di dare riscontro alle numerose segnalazioni ricevute”.



"Grazie al sindaco Gioacchino Comparato e all'assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Emma, è stata reperita e impegnata la somma di 70.000 euro per la messa in sicurezza delle strade di San Cataldo". Così il coordinatore del movimento civico Le Spighe, l'avvocato Salvatore Falzone, che esprime "viva soddisfazione" per l'inizio dei lavori di riparazione del manto stradale e di sistemazione delle buche "nonostante le gravi difficoltà economiche in cui versa l'ente". "Si tratta - prosegue Falzone - di un primo importante intervento che consentirà di tamponare l'emergenza e di evitare ulteriori danni per i cittadini. Siamo consapevoli della necessità di programmare e ricercare ulteriori somme. Serve un intervento più ampio e strutturale. Ma nello stesso tempo ritentiamo che queste opere rappresentino un primo importante passo oltreché un segnale di attenzione per i sancataldesi. Voglio infine ringraziare l'assessore delle Spighe - conclude Falzone - perché sta seguendo personalmente e con scrupolo l'esecuzione dei lavori, cercando di dare riscontro alle numerose segnalazioni ricevute".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare