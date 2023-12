Cronaca 751

San Cataldo, sorpreso mentre cedeva marijuana a due minorenni: arrestato

Durante la successiva perquisizione domiciliare è stata rinvenuta altra droga e un bilancino di precisione

Giovedì 14 dicembre a San Cataldo i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, un 20enne, F.P. le iniziali, incensurato. Il giovane è stato sorpreso dai militari dell'Arma mentre cedeva una bustina in cellophane, con 1,9 grammi di marijuana, a due minorenni. Il ragazzo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di un bilancino elettronico di precisione e una bustina contenente 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. La droga e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari.



