San Cataldo, solo 37 lavoratori per il servizio di pulizia. Cgil: "Garantire la sicurezza dei dipendenti"

Per la Cgil Funzione pubblica il numero dei lavoratori risulta insufficiente

"Siamo preoccupati in merito a quanto si potrebbe prospettare per gli operatori ecologici in servizio presso il Comune di San Cataldo. Si tratta di 37 unita alle dipendenze della ditta Multiecoplast che da diversi anni garantiscono il servizio di raccolta; ma il numero dei lavoratori in servizio in realtà si è dimostrato insufficiente considerato che spesso si ricorre al lavoro straordinario dato che le esigenze del Comune di San Cataldo non possono essere garantite con solo 37 unità". E' quanto afferma in una nota il Coordinatore Provinciale Igiene Ambientale della Cgil Funzione Pubblica, Paolo Anzaldi.

"Per di più ultimamente sembrerebbe che su richiesta da parte dell’Amministrazione che vorrebbe garantire il servizio di spazzamento con più operatori si sia pensato di organizzare la raccolta con un solo operatore che da solo dovrebbe guidare il mezzo e raccogliere i rifiuti. È facilmente prevedibile la ricaduta sui lavoratori in termini di sovraccarico di lavoro e di sicurezza ed è abbastanza prevedibile ciò che si potrebbe determinare soprattutto in giorni così caldi con temperature così alte. Le esigenze da parte dell’amministrazione che deve garantire la pulizia nelle strade e quelle della ditta a organizzare in maniera fattiva, non possono pregiudicare la sicurezza dei lavoratori e pertanto chiediamo un incontro al fine di poterci confrontare e definire una organizzazione del lavoro che contemperi entrambe le esigenze, fermo restando che tutelare e salvaguardare gli interessi e i diritti di lavoratori rappresenta la nostra priorità".



