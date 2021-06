Politica 365

San Cataldo si prepara alle elezioni nasce il Polo Civico di Centro Destra: il portavoce è Bartolo Mangione

Il comitato è rappresentato dalle liste "Nuova impronta", "Verdeamaranto", "3 Colombe" e Lega

20 Giugno 2021 09:42

“Nasce il polo civico di centro destra in vista delle Elezioni Amministrative di Ottobre”. A darne notizia è Bartolo Mangione, leader della storica lista civica "3 Colombe", nominato "portavoce" del comitato neo formato e che è rappresentato da ben quattro raggruppamenti. "È con soddisfazione che annuncio la nascita di un polo civico-politico che annovera quattro forze politiche orientate nell’area del centro destra: " Nuova impronta", "Verdeamaranto", "3 Colombe" e "Lega". Dopo molte riunioni e confronti è maturata l'idea di creare un comitato del quale sono stato nominato portavoce, per effetto dell'esperienza maturate in oltre trent'anni di politica attiva al servizio del nostro territorio.

Il comitato è composto da tre rappresentanti per lista e nella fattispecie:

"Nuova impronta: Ennio Lombardo, Emilio Aprile, Valentina Giambrone; “Verde Amaranto: Roberto Marcenô, Gabriella Cusumano e Roberto Medico. "3 Colombe": Bartolo Mangione, Gaetano Giammusso e Rosalba Anzalone. Lega: Peppe Torregrossa, Vania Sparacino e Michele Saetta. "Le pessime condizioni nelle quali versa San Cataldo - continua Mangione - ci hanno dato forza e motivazione per rosollevarla e riportarla agli antichi splendori. Questo gruppo ha già liste quasi complete ed è composta al 90% di giovani coraggiosi che si ispirano ai grandi valori etici che hanno contraddistinto la grande tradizione politica Sancataldese a cominciare dal Presidente Giuseppe Alessi e dal sottosegretario Francesco Pignatone.

I valori della pacificazione e della legalità, della lealtà e del rispetto verso tutti aggiunti alle nostre competenze saranno le linee guida del neo nato polo civico-politico.

Il nostro impegno nel rimboccarci le maniche ed essere degni di poter amministrare San Cataldo!”



