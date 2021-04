Cronaca 371

San Cataldo, si allontana da casa e i familiari lanciano l'allarme: rintracciato dai carabinieri

L'uomo è stato ritrovato in stato confusionale nello scantinato della sua abitazione

Redazione

26 Aprile 2021 23:39

Si era temuto il peggio questa mattina per un uomo di San Cataldo di 70 anni che si era allontanato da casa di mattina senza farvi più ritorno. I familiari, passata qualche ora, e non potendolo rintracciare visto che aveva lasciato il telefono in casa, intorno alle 14, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri pubblicando allo stesso tempo un annuncio su facebook. I militari dell'Arma hanno immediatamente avviato le ricerche. L'uomo è stato ritrovato appena un'ora dopo all'interno dello scantinato dello stesso palazzo in cui l'anziano risiede. Il settantenne era in stato confusionale. Per questo motivo è stato chiamato il 118 ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.



