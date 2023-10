Cronaca 4866

San Cataldo, seminudo minaccia di lanciarsi da un muretto: i carabinieri gli trovano 4 grammi di cocaina, denunciato

L'uomo, un 40enne, è stato calmato e convinto a scendere dal muretto. Dopodiché i carabinieri lo hanno condotto in caserma

Rita Cinardi

Notte movimentata a San Cataldo, in viale Trieste, dove intorno all'una un uomo, seminudo ha dato in escandescenza minacciando di lanciarsi da un muretto alto circa 6 metri. Immediatamente, su segnalazione dei residenti, sono intervenuti i carabinieri, personale del 118 e i vigili del fuoco. L'uomo, un 40enne, è stato calmato e convinto a scendere dal muretto. Dopodiché, una volta tranquillizzato, è stato portato in caserma dove è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina e la somma di 470 euro in contanti. Il quarantenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Tenenza di San Cataldo .



