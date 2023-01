Cronaca 8470

San Cataldo, scoppia la lite tra tre persone: uno di loro finisce in ospedale col naso rotto e un trauma cranico

La scena ha spaventato i passanti che hanno subito contattato i carabinieri. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Rita Cinardi

Una lite è scoppiata ieri sera tra tre persone, tutte maggiorenni, in corso Vittorio Emanuele a San Cataldo, davanti un bar. Per motivi ancora non noti i tre, intorno alle 20.45, hanno litigato passando, in pochi minuti, dalle parole ai fatti. I tre hanno cominciato a picchiarsi e spintonarsi e uno di loro ha riportato un trauma cranico e facciale oltre che la frattura del setto nasale. A soccorrerlo un'ambulanza medicalizzata del 118. Il ferito a quanto pare era in condizioni critiche. Il giovane, S.L.R., 27 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La scena ha spaventato i passanti che hanno subito contattato i carabinieri. Questi ultimi sono intervenuti poco dopo. Hanno riportato la calma e sentito i protagonisti dell'accesa lite oltre che alcuni testimoni. Sembrerebbe che la lite sia avvenuta in ambito familiare. Indagini in corso.



