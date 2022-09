Cronaca 5404

San Cataldo, scontro nei pressi del centro commerciale: due feriti, uno è grave

Nell'incidente sono rimasti feriti un uomo di 41 anni e una donna di 36 che si trovavano a bordo di uno scooter

Rita Cinardi

16 Settembre 2022 10:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-scontro-nei-pressi-del-centro-commerciale-due-feriti-uno-e-grave Copia Link Condividi Notizia

Scontro tra un'auto e uno scooter questa mattina in contrada Bigini nei pressi del centro commerciale "Il Casale". Nell'incidente due persone, un nisseno di 41 anni e una ragazza di origini cinesi di 36 anni sono rimasti feriti. Il primo in maniera più grave è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia in codice rosso in stato di incoscienza e parestesia agli arti inferiori. L'uomo purtroppo avrebbe subito gravi traumi alla colonna. La seconda è giunta in pronto soccorso in codice giallo con un trauma addominale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. (Foto Seguo News)



Scontro tra un'auto e uno scooter questa mattina in contrada Bigini nei pressi del centro commerciale "Il Casale". Nell'incidente due persone, un nisseno di 41 anni e una ragazza di origini cinesi di 36 anni sono rimasti feriti. Il primo in maniera più grave è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia in codice rosso in stato di incoscienza e parestesia agli arti inferiori. L'uomo purtroppo avrebbe subito gravi traumi alla colonna. La seconda è giunta in pronto soccorso in codice giallo con un trauma addominale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. (Foto Seguo News)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare