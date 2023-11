Cronaca 2946

San Cataldo, scompare dopo la cena con gli amici: i carabinieri lo ritrovano nel bosco di Gabbara

L'uomo è stato trovato vivo, ma in stato confusionale, all'interno della sua auto finita fuori strada

Rita Cinardi

Ieri notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti nel bosco di Gabbara dopo una segnalazione di scomparsa pervenuta sul numero di emergenza 112. A chiamare la moglie di un uomo di 78 anni che ha denunciato telefonicamente la scomparsa del marito, le cui tracce si erano perse intorno alle 21.30 quando l'uomo, dopo aver cenato con amici in zona Gabbara, nel comune di San Cataldo, decideva di fare rientro in casa. Ma per cause in corso di accertamento, si è smartito all'interno dell'area boschiva facendo perdere le sue tracce. La Centrale Operativa dei Carabinieri ha localizzato il cellulare ormai scarico e ha dato indicazioni ai militari della Radiomobile all'interno dell'area boschiva sul punto dove veniva ritrovato l'uomo, in vita, all'interno della propria autovettura finita fuori strada. I militari hanno verificato le condizioni di salute dell'uomo, che si presentava in stato confusionale, e lo hanno affidato al personale del 118, arrivato insieme ai vigili del fuoco che hanno preso parte alle ricerche.



