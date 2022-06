Cronaca 4214

San Cataldo, scivola mentre lavora nei campi e rimane incastrato con la gamba nella motozappa: è grave

Un uomo stava lavorando quando è rimasto vittima del brutto incidente. Dopo un primo intervento di stabilizzazione al Sant'Elia è stato trasferito a Palermo

Rita Cinardi

03 Giugno 2022 09:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-scivola-mentre-lavora-nei-campi-e-rimane-incastrato-con-la-gamba-nella-motozappa-e-grave Copia Link Condividi Notizia

Incidente ieri mattina nella zona industriale di San Cataldo dove un uomo è rimasto ferito in maniera grave. Il settantenne stava lavorando con la sua motozappa quando sarebbe scivolato su una rupe finendo con la gamba incastrata tra le lamiere. La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato sul posto l'elisoccorso e un'ambulanza. L'uomo presentava una bruttissima ferita alla gamba. Trasportato al pronto soccorso del Sant'Elia, dove il paziente è stato stabilizzato, è stata riscontratta la frattura di tibia e perone. Il settantenne è stato sottoposto a un primo intervento di stabilizzazione delle ossa in Ortopedia per poi essere trasferito in chirurgia plastica a Palermo. E' in prognosi riservata.



Incidente ieri mattina nella zona industriale di San Cataldo dove un uomo è rimasto ferito in maniera grave. Il settantenne stava lavorando con la sua motozappa quando sarebbe scivolato su una rupe finendo con la gamba incastrata tra le lamiere. La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato sul posto l'elisoccorso e un'ambulanza. L'uomo presentava una bruttissima ferita alla gamba. Trasportato al pronto soccorso del Sant'Elia, dove il paziente è stato stabilizzato, è stata riscontratta la frattura di tibia e perone. Il settantenne è stato sottoposto a un primo intervento di stabilizzazione delle ossa in Ortopedia per poi essere trasferito in chirurgia plastica a Palermo. E' in prognosi riservata.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare