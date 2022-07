Cronaca 2631

San Cataldo, ruba abbigliamento e orologi al Decathlon: denunciato dai carabinieri

Una pattuglia dell'Arma è andata sul posto dopo la chiamata da parte dei responsabili dell'attività commerciale

Rita Cinardi

Un furto è stato messo a segno ieri sera nel negozio di abbigliamento sportivo Decathlon, al centro commerciale di contrada Bigini di San Cataldo. I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati contattati dai responsabili dell'attività commerciale. Il sistema antitaccheggio aveva cominciato a suonare al passaggio dell'uomo, identificato poi in un 23enne di Licata. Il giovane sarebbe stato sorpreso con la refurtiva: abbigliamento ed orologi per un valore complessivo di 250 euro. A quel punto è scattata la denuncia per furto aggravato.



