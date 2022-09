Cronaca 9994

San Cataldo, rissa davanti l'Air Pub: sparati anche tre colpi di pistola

Quando i carabinieri sono arrivati non vi era più nessuno ma a terra sono stati trovati i bossoli

Rita Cinardi

Una rissa è culminata con l’esplosione di tre colpi di pistola ieri sera poco dopo le 21 nello spiazzale antistante l’Air Pub Cafè di San Cataldo. A contattare i carabinieri, giunti sul posto poco dopo, è stato un passante che ha visto una decina di persone tra adulti e ragazzi darsele di santa ragione. E alla fine sono stati anche sparati tre colpi di pistola. Quando i militari dell’Arma sono arrivati i partecipanti alla rissa si erano già dileguati ma a terra sono stati trovati tre bossoli di proiettili calibro 7.65 e alcuni vetri rotti. Nessuna traccia di sangue a terra e nessuno è stato trasportato in ospedale. Segno che, con tutta probabilità, i colpi sono stati sparati con l’intento di intimorire e che non hanno raggiunto nessuno. I carabinieri hanno sentito i dipendenti della pizzeria e stanno visionando le telecamere nei dintorni per risalire agli autori della violenta rissa.



