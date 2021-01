Eventi 184

"San Cataldo ripartiamo insieme" stringe rapporti culturali con la città gemellata di Olgiate Comasco

Si parte subito con il primo importante appuntamento: L'Olgiate Comics contest 2021", un evento promosso dall’assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili

31 Gennaio 2021 10:37

L'ennesima iniziativa di Claudio Lipari porterà sicuramente buoni frutti, grazie alle relazioni intraprese con il consigliere comunale Davide Palermo ed il sindaco del comune lombardo Simone Moretti. “La nostra città è gemellata già da diversi anni con Olgiate – dichiara Lipari - ma tutto ciò si è limitato a pochissime collaborazioni e ad eventi isolati negli anni, seppur di grande valore culturale. Adesso si pensa ad una collaborazione molto più assidua e costante attraverso la condivisione delle iniziative culturali delle due realtà, con l’obiettivo di favorire e incrementare i contatti con i tanti sancataldesi che vivono ad Olgiate rendendoli partecipi di tutte le iniziative che si realizzeranno nel gruppo “San Cataldo ripartiamo insieme” e viceversa”. Si parte subito con il primo importante appuntamento: L'Olgiate Comics contest 2021", un evento promosso dall’assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili di cui riportiamo il testo pubblicato nel gruppo facebook:

"Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche quest'anno per il quarto anno consecutivo, la Città di Olgiate Comasco, Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili e la Biblioteca Comunale organizzano

Olgiate Comics Contest - Edizione 2021

"LIBERI TUTTI: PER UN NUOVO RINASCIMENTO"

concorso di fumetto gratuito aperto ai ragazzi tra i 13 e i 19 anni.

Saremo più uniti che mai con la nostra città gemellata!

Vi dirò una cosa, il primo premio è veramente interessante per gli appassionati dei fumetti, consiste in una lezione con Alessandro Piccinelli, uno dei disegnatori del fumetto TEX WILLER!

Cari genitori, mi raccomando, fate partecipare i vostri figli, fateli divertire, e chi lo sa, magari avranno la possibilità di conoscere il grande Alessandro Piccinelli ed imparare nuove tecniche di disegno

Regolamento completo presente sul gruppo facebook: “San Cataldo ripartiamo insieme”.

https://www.facebook.com/groups/645798909504373/



