"San Cataldo ripartiamo insieme" compie 1 anno e pianta un Carrubbo

10 Marzo 2021 08:49

Il gruppo "San Cataldo ripartiamo insieme" festeggia il suo primo anno. In occasione del primo anniversario l'amministratore del gruppo facebook Claudio Lipari vuole ringraziare i tanti iscritti, concittadini e non, che hanno animato questa incredibile comunità virtuale in quest’anno complicato, l'associazione "Un gesto per un sorriso" di Michele Falzone e Floriana Lauricella e con essi tutti i volontari che hanno partecipato ai diversi progetti benefici messi in campo e supportato con la massima disponibilità le necessità delle persone più bisognose che hanno chiesto, tramite il gruppo, un aiuto concreto.

“Una sinergia preziosa che ci ha dato la possibilità di strappare un sorriso anche alle persone che hanno vissuto e stanno continuando a vivere un periodo difficoltoso a causa dei danni economici conseguenti alla pandemia” – dice Lipari – “e non potevamo scegliere un modo migliore per celebrare la ricorrenza: piantare un Carrubo presso il nascente Parco Urbano Achille Carusi di San Cataldo. Non dobbiamo dimenticare che il carrubo è parte integrante del territorio siciliano fin dai tempi remoti e non c’è modo migliore per augurare che le sue radici crescano sane e forti e siano di buon auspicio per offrire una boccata d'ossigeno alla nostra città e un aiuto a ricostruire una stabilità, anche emotiva, ai nostri concittadini”.

L'amministratore coglie l’occasione per ringraziare anche Fabio Bonsignore e Marco Carletta per l'aiuto offerto nella piantumazione dell'albero e per la promozione del progetto "Il Seme di Chico", una bellissima iniziativa a livello mondiale che vuole sensibilizzare le persone a piantare un albero nella propria città e a prendersene cura finché non si radichi bene nella terra. “Del resto è questo il senso profondo del nostro gruppo” – conclude Lipari – “PRENDERSI CURA: degli altri, del territorio, della città”.



