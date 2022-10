San Cataldo, refezione scolastica: nuovo bando per far ripartire il servizio

San Cataldo, refezione scolastica: nuovo bando per far ripartire il servizio

Con il nuovo bando per la mensa scolastica l’amministrazione Comparato, ha introdotto importanti novità

Si è tenuto presso l’aula Consiliare del Comune, un incontro utile alla definizione della procedura per l’avvio della refezione scolastica anno 2022.2023. Sono intervenuti il sindaco Gioacchino Comparato, la vice sindaco Guttilla Marianna, l’ assessore Gabriele Amico, la responsabile dei Servizi Sociali Vancheri Angela, la sig.ra Maria Rosa Siciliano e naturalmente i lavoratori addetti alla mensa. Con il nuovo bando per la mensa scolastica l’amministrazione Comparato, ha introdotto importanti novità volte a migliorare sia la qualità del servizio che la salvaguardia occupazionale a tutto il personale impiegato nelle scuole ricomprese nel bando.

Tra le principali novità introdotte dall’amministrazione vi sono: la valorizzazione della qualità dei prodotti locali, le azioni di vigilanza che coinvolgono scuola, insegnanti, genitori, dipendenti comunali e sindacati; la penalità per eventuali ritardi nei pagamenti degli stipendi ecc. Con questo nuovo appalto si è rimediato ai problemi ereditati dal passato e, puntando sulla qualità del lavoro si garantisce un servizio sempre più attento alla piccola utenza. “Possiamo ritenerci soddisfatti di un accordo che consolida e in parte migliora i risultati già raggiunti con fatica negli ultimi anni. Risultati che sono anche frutto del confronto costante con l’amministrazione Comparato e della lotta dei lavoratori delle mense comunali attraverso manifestazioni e sit-in ” dichiara Aldo Mucci SGB Scuola direttivo nazionale. Avvieremo con il Comune una dialettica proiettata verso una futura internalizzazione del servizio mensa come del resto è stato già fatto a livello statale con il personale ATA. Intanto partiamo – conclude Aldo Mucci.



