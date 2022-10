Cronaca 3491

San Cataldo, rapina da 3mila euro in un agenzia di viaggi: cinque arrestati

Gli indagati, uno in carcere e quattro ai domiciliari, avevano minacciato la titolare e due impiegate impossessandosi di elettrodomestici e altri oggetti

Redazione

I Carabinieri della Tenenza di San Cataldo, coadiuvati nella fase esecutiva da militari dello Squadrone CC Eliportato “Cacciatori di Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa nel corso delle indagini preliminari dal G.I.P. di Caltanissetta su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 5 soggetti (tutti originari di San Cataldo), indagati per il reato di rapina aggravata in concorso; in particolare si tratta di una misura detentiva in carcere e di quattro arresti domiciliari.

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria trae origine dall’esito delle indagini svolte dai militari dell’Arma, che hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, quali presunti autori di una rapina presso un’agenzia di viaggi avvenuta lo scorso 19 agosto 2022, durante la quale cinque soggetti, alcuni dei quali avrebbero minacciato la titolare dell’agenzia e le due impiegate, si sarebbero impossessati di: un ventilatore, un frigorifero, una stampante, una TV, un computer fisso, dodici modellini di varie dimensioni di navi da crociera, tre orologi, un case di PC, un telefono fisso e una stampante, per un valore complessivo pari a circa 3.000 euro, caricandola su un furgone, e dandosi successivamente alla fuga.



