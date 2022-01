San Cataldo, quartiere Bigini: via libera al progetto esecutivo per la rete del metano

Attualita 238

San Cataldo, quartiere Bigini: via libera al progetto esecutivo per la rete del metano

Il quartiere è nato circa trenta anni fa e i residenti hanno dovuto fare diverse battaglie per avere dei servizi

Redazione

31 Gennaio 2022 16:17 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-quartiere-bigini-via-libera-al-progetto-esecutivo-per-la-rete-del-metano Copia Link Condividi Notizia

Dopo lunghi anni di attesa, finalmente, anche il quartiere Bigini sarà dotato della rete del metano. "Il progetto è già esecutivo e, cosa più importante, è a costo zero; sarà totalmente finanziato dall'azienda" - dichiara il delegato del Comitato del quartiere Bigini, Adriano Nicosia. "I lavori, molto probabilmente inizieranno a Giugno, ormai il grosso dell'impegno è stato fatto". Il quartiere Bigini nasce circa trenta anni fa e i residenti hanno dovuto fare non poche battaglie prima di avere riconosciuto il diritto ad avere strade decenti, rete idrica, fognaria, elettrica, internet e quei piccoli servizi che ogni rione dovrebbe avere senza neanche chiedere. Attualmente, non è servito dalla rete del metano e i residenti, specialmente i più anziani, considerato che qualche caldaia è alimentata ancora a legna, hanno dovuto sopportare non pochi disagi.

"In passato ci sono stati diversi tentativi ma, purtroppo, nessuno è andato in porto. Il confronto con l'azienda, l'impegno e i chiarimenti negli ultimi mesi ci hanno consentito di centrare quest'obiettivo importante. Ringrazio i residenti per l'impegno e anche l'attenzione del Sindaco Comparato, sempre disponibile".

Dopo la scomparsa del presidente storico, Gaetano Bella, il Comitato del quartiere Bigini, regolarmente costituito, non ha ancora eletto il nuovo presidente. Ieri, domenica 30 gennaio, è riunito in seduta e, in attesa di rielezione del nuovo presidente, ha riconfermato come delegato ufficiale per la risoluzione dei problemi Adriano Nicosia.

"Ringrazio tutti i residenti per la fiducia riservatami nel tempo. Accetto quest'incarico con orgoglio perché ho visto nascere e crescere dal nulla questo quartiere. In attesa che il Comitato si riunisca ed elegga presto il nuovo presidente, non mi sottrarrò agli impegni presi e lavorerò per la risoluzione dei problemi che vive questa comunità".

--



Dopo lunghi anni di attesa, finalmente, anche il quartiere Bigini sarà dotato della rete del metano. "Il progetto è già esecutivo e, cosa più importante, è a costo zero; sarà totalmente finanziato dall'azienda" - dichiara il delegato del Comitato del quartiere Bigini, Adriano Nicosia. "I lavori, molto probabilmente inizieranno a Giugno, ormai il grosso dell'impegno è stato fatto". Il quartiere Bigini nasce circa trenta anni fa e i residenti hanno dovuto fare non poche battaglie prima di avere riconosciuto il diritto ad avere strade decenti, rete idrica, fognaria, elettrica, internet e quei piccoli servizi che ogni rione dovrebbe avere senza neanche chiedere. Attualmente, non è servito dalla rete del metano e i residenti, specialmente i più anziani, considerato che qualche caldaia è alimentata ancora a legna, hanno dovuto sopportare non pochi disagi. "In passato ci sono stati diversi tentativi ma, purtroppo, nessuno è andato in porto. Il confronto con l'azienda, l'impegno e i chiarimenti negli ultimi mesi ci hanno consentito di centrare quest'obiettivo importante. Ringrazio i residenti per l'impegno e anche l'attenzione del Sindaco Comparato, sempre disponibile". Dopo la scomparsa del presidente storico, Gaetano Bella, il Comitato del quartiere Bigini, regolarmente costituito, non ha ancora eletto il nuovo presidente. Ieri, domenica 30 gennaio, è riunito in seduta e, in attesa di rielezione del nuovo presidente, ha riconfermato come delegato ufficiale per la risoluzione dei problemi Adriano Nicosia. "Ringrazio tutti i residenti per la fiducia riservatami nel tempo. Accetto quest'incarico con orgoglio perché ho visto nascere e crescere dal nulla questo quartiere. In attesa che il Comitato si riunisca ed elegga presto il nuovo presidente, non mi sottrarrò agli impegni presi e lavorerò per la risoluzione dei problemi che vive questa comunità". --

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare