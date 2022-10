Politica 195

San Cataldo. Pubblicato il bando per le agevolazioni Tari, il Pd: "Continua nostro impegno per le fasce più deboli"

La misura, rivolta ai cittadini residenti a San Cataldo con ISEE inferiore a € 17.000,00, prevede un contributo per ridurre la TARI dovuta per l’anno 2022

Redazione

È stato pubblicato giovedì 20 ottobre l’avviso comunale relativo al contributo una tantum per le agevolazioni TARI. Si tratta di una delle misure straordinarie collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, frutto del lavoro degli uffici, sotto il coordinamento del nostro Assessore Gabriele Amico e di quello al bilancio Vincenzo Di Marco. La misura, rivolta ai cittadini residenti a San Cataldo con ISEE inferiore a € 17.000,00, prevede un contributo per ridurre la TARI dovuta per l’anno 2022. Sarà assegnato un punteggio per garantire sostegno prioritario a chi ha maggiore bisogno.

Il termine per presentare la domanda è il 4 novembre 2022 e deve essere corredata dall’ ISEE ordinario o corrente, dal documento di riconoscimento e dall’eventuale certificazione di disabilità ex L.104/92. Si tratta del secondo avviso in meno di un anno per ridurre la TARI per le fasce più deboli della popolazione, dopo quello relativo all’anno 2021 predisposto dagli allora Assessori Marco Andaloro e Gabriella Spinello. Ciò dimostra il profondo impegno e la particolare attenzione del Partito Democratico verso i concittadini che stanno vivendo momenti di difficoltà. Siamo in un periodo storico per certi versi drammatico, che dopo le chiusure dovute alla pandemia, adesso vede uno spaventoso aumento dei prezzi che danneggia i più deboli.

Per questo continueremo a lavorare in questa direzione, grazie a fondi destinati alle politiche sociali che abbiamo individuato appositamente. Nei prossimi mesi avvieremo infatti altri bandi per un sostegno concreto ai bambini e ai giovani per praticare attività sportiva, nonché alle famiglie per ridurre l’impatto delle bollette. Questo è il nostro modo di lavorare all’interno della Giunta e del Consiglio Comunale, con proposte concrete che possano portare benefici a San Cataldo e ai Sancataldesi.



