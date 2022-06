San Cataldo. Primario gastroenterologia oncologica Cro di Aviano: "Screening sta riducendo del 30% la mortalità per tumore del colon"

Salute 704

Renato Cannizzaro, uno dei massimi esperti per quanto riguarda i tumori dell'apparato digerente, fa il punto sulla ricerca in Italia

Rita Cinardi

Nel tumore del colon lo screening in Italia sta riducendo la mortalità del 30%. A fornire i dati è Renato Cannizzaro, direttore della struttura di Gastroenterologia Oncologica del Cro di Aviano, il centro di riferimento oncologico all’avanguardia nella cura dei tumori. Renato Cannizzaro, che è uno dei massimi esperti per quanto riguarda i tumori dell’apparato digerente, è uno dei relatori al congresso dal titolo “La gestione integrata delle emergenze-urgenze in gastroenterologia" organizzato dal gastroenterologo Salvatore Camilleri che oggi e domani, all’auditorium “Gaetano Saporito” di San Cataldo, vedrà confrontarsi esperti provenienti da tutta la Sicilia e da altre parti d’Italia. La video-intervista di Rita Cinardi



