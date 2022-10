Cronaca 3388

San Cataldo, positivo ad alcool e droghe il giovane precipitato con l'auto in un cortile: denunciato dai carabinieri

L'uomo è stato sottoposto ai test al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia risultando positivo

Rita Cinardi

Denuncia e ritiro della patente per il 25enne che nella notte tra sabato e domenica è precipitato con la sua auto in un cortile dopo aver sfondato una ringhiera in via Forlanini a San Cataldo. La corsa del giovane, a bordo della sua Mini Cooper, si è arrestata nel quartiere Pizzo Carano. Dopo aver perso il controllo del mezzo è volato giù per qualche metro senza però riportare ferite gravi, tanto che è stato dimesso dal pronto soccorso con 15 giorni di prognosi. I carabinieri della Tenenza di San Cataldo hanno però disposto gli accertamenti per verificare se il venticinquenne alla guida del mezzo fosse sobrio o meno. Dalle analisi eseguite al Sant'Elia è risultato positivo tanto agli stupefacenti quanto all'alcool. Per questo motivo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droghe.



