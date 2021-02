Cronaca 5922

San Cataldo piange la scomparsa di Francesco: un ragazzo allegro ed educato con la passione per le moto

Il giovane, figlio dei titolari della pasticceria Giambra, ha perso la vita in un grave incidente verificatosi in serata in via Beppe Montana

Rita Cinardi

26 Febbraio 2021 23:01

Un ragazzo allegro, educato e benvoluto da tutti con una grande passione per le moto. Così a San Cataldo viene ricordato Francesco Giambra il giovane di appena 16 anni che questa sera ha perso la vita in un tragico incidente. Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità e che adesso lascia un profondo vuoto tra i tanti che conoscevano Francesco e la sua famiglia. I genitori di Francesco possiedono una pasticceria in via Libertà che da anni è punto di riferimento per tanti sancataldesi. L'incidente si è verificato intorno alle 20 in via Beppe Montana. Il giovane era a bordo del suo scooter quando, probabilmente per schivare un ostacolo improvviso (questo avrebbero raccontato alcuni testimoni) ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo. Uno schianto che, purtroppo si è rivelato fatale. A soccorrere per primo il ragazzo sono stati gli automobilisti che si trovavano a percorrere lo stesso tratto di strada. Le condizioni del giovane sarebbero apparse subito critiche. Qualcuno ha chiamato un'ambulanza, arrivata subito dopo, con un medico a bordo. I sanitari hanno caricato il ragazzo sul mezzo di soccorso partito immediatamente alla volta dell'ospedale Sant'Elia. In ambulanza però il cuore di Francesco ha cessato di battere. Il personale medico a bordo ha tentato di tutto per rianimare il ragazzo ma, purtroppo, ogni tentativo è stato vano. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia sui social per l'ennesima giovanissima vittima della strada.



