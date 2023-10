Salute 3129

San Cataldo, paziente salva grazie ai medici della "Regina Pacis" li ringrazia con una lettera

La donna, 45 anni, con una lettera ha espresso la sua riconoscenza anche nei confronti di infermieri e operatori sanitari

Redazione

Una donna di 45 anni salva dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico. L'intervento è stato effettuato alla clinica Regina Pacis di San Cataldo e la lettrice ha voluto ringraziare medici e personale sanitario con queste poche righe.

"È vero, esistono gli angeli terreni! Vorrei ringraziare il Prof. Diego Piazza che, con grande professionalità e con tanta celerità, mi ha operata nella Chirurgia Generale diretta dal dottore Giuseppe Virzi della Casa di Cura "Regina Pacis" di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Un intervento di importanza vitale che mi ha fatto vivere giornate di ansia e paura. DirLe grazie, Professore, è molto poco rispetto per quello che tutti Voi avete fatto. Un grazie speciale va anche al dr. Ermanno Grossi, Specializzando in Chirurgia Generale, che mi ha seguita dopo l'intervento con amore e tanta umanità e con una competenza che renderebbe fieri i Suoi Maestri. E che dire: grazie a tutti gli infermieri e oss che mi hanno accudito! Grazie Casa di Cura "Regina Pacis": siete meravigliosi!"



