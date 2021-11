Politica 318

San Cataldo, parte la mensa scolastica: servizio affidato solo per due mesi

La notizia è stata diffusa dal neo assessore Marco Andaloro. L'aggiudicazione attraverso una gara "ponte"

Redazione

“Giovedì 18 novembre partirà finalmente a San Cataldo il servizio della mensa scolastica per le scuole dell’infanzia”. E’ quanto afferma in una nota l’assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia, Marco Andaloro. “A causa del dissesto finanziario – prosegue Andaloro - gli uffici hanno potuto affidare il servizio soltanto per i prossimi due mesi, attraverso una gara “ponte” aggiudicata, a seguito di procedura comparativa, dalla ditta uscente Mike New Food. Insieme al Sindaco abbiamo prima incontrato le sigle sindacali e le lavoratrici, che hanno evidenziato diverse criticità verificatesi negli anni passati, e promosso successivamente un confronto con la ditta e gli uffici. È stato così possibile accelerare l’inizio della refezione, che per questa Amministrazione rappresenta una priorità e su cui ci siamo concentrati fin dal nostro insediamento.

Lo scopo primario è quello di garantire un servizio efficiente per tutti i bambini e le bambine di San Cataldo, dando finalmente risposte anche alle necessità dei genitori e degli insegnanti che ancora a metà novembre non possono usufruire di un servizio essenziale. Ci impegniamo inoltre, fin da subito, nel predisporre tutti gli atti, a cui gli uffici lavorano già da tempo, per procedere con una nuova gara a partire dal 2022 che tenga conto delle diverse esigenze, ossia da un lato quella di garantire un pasto di qualità e dall’altro quella di tutelare le lavoratrici. Vogliamo inoltre porre fine all’infinita attesa dei genitori nell’avvio della mensa, impegnandoci, a partire dal prossimo anno scolastico, a far iniziare il servizio fin dalle prime settimane di attività scolastiche. Cercheremo nel frattempo di vigilare sul corretto andamento della mensa, confrontandoci con insegnanti, bambini e genitori".



