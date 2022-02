Attualita 288

San Cataldo, parco giochi del quartiere San Domenico tra sporcizia e abbandono: presentata interrogazione

Riprendiamoci la Città ha presentato un'interrogazione chiedendo interventi urgenti

Redazione

"Ancora una volta il nostro gruppo politico di RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ è costretto a presentare una interrogazione consiliare per denunciare lo stato di degrado in cui versa la Città, e nello specifico il popoloso quartiere di Mimiani/San Domenico Savio. Il grado di civiltà di una Comunità si percepisce dall’attenzione verso i soggetti più fragili della società ed in particolare dei più piccoli. Ed in tale senso dovrebbe essere assunta quale priorità di una amministrazione comunale quella di rendere fruibili e curati gli spazi destinati al gioco dei più piccoli: dalla manutenzione e funzionamento dei giochi alla pulizia degli spazi all’aperto". E' quanto si legge in una nota inviata agli organi di stampa.

"Proprio ieri mattina il nostro gruppo consiliare di RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ ha esperito un accurato sopralluogo in diverse aree destinate a “villette” o parchi giochi cittadini. In tutte abbiamo constatato assoluta incuria e condizioni igienico sanitarie a dir poco pessime o al limite inferiore di sicurezza e praticabilità.Senza volere descrivere lo stato in cui si trovano tutte le aree destinate a verde pubblico (Da noi chiamate villette o parchi gioco), oggetto di odierno sopralluogo, si ci sofferma a descrivere il parco giochi del quartiere Mimiani/San Domenico Savio. La situazione che abbiamo riscontrato è di assoluto abbandono e di totale assenza di pulizia (spazzamento, cura del verde etc.).In relazione a quanto riscontrato il gruppo consiliare di RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ, ha presentato apposita interrogazione consiliare.



