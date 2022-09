Cronaca 1094

San Cataldo, offrono da bere all'amico poi lo picchiano e gli prendono i soldi della pensione del figlio: un arresto

Uno dei due è sceso dall'auto e dopo aver preso una mazza avrebbe picchiato violentemente la vittima

Rita Cinardi

I carabinieri di San Cataldo, su disposizione del gip Santi Bologna, hanno arrestato un 52enne per il reato di lesioni e rapina aggravata in concorso. L'uomo è accusato di aver picchiato e rapinato, insieme a un complice, un amico la sera del primo settembre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due indagati avevano offerto da bere al bar alla vittima e quest’ultima, nel tentativo di pagare, aveva aperto il portafogli nel quale erano contenuti quasi mille euro. Una volta usciti dal bar di San Cataldo i tre si sono spostati verso Canicattì per andare a bere qualcos’altro. Solo che, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ad un certo punto, arrivati in contrada Favarella, nei pressi dell’ex bowling i due avrebbero fermato la macchina per rapinare l’amico. Uno dei due a quel punto avrebbe preso una mazza dal portabagagli cominciando a picchiare violentemente la vittima alla testa, mentre l’altro avrebbe preso il portafogli con quasi mille euro al suo interno. A quel punto avrebbero caricato nuovamente l’amico in macchina per lasciarlo in strada a San Cataldo. I soldi erano stati appena ritirati dalla vittima come accompagnamento per il figlio che ha una grave disabilità. Per il 52enne difeso dall’avvocato Ferdinando Milia, sono scattati i domiciliari con l'obbligo di tenere il braccialetto elettronico. I carabinieri stanno cercando l'altro complice.



© Riproduzione riservata

