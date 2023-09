Attualita 893

San Cataldo, nuovi locali pastorali per l'associazione Santissima Passione di Cristo e dedicati a padre Sanguedolci

La benedizione effettuata dal vescovo di Caltanissetta mons. Russotto alla presenza dell'arciprete della Chiesa Madre padre Giambra

Redazione

Nella rettoria Maria Ss. Della Catena, mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta, ha presieduto la santa messa nel primo anniversario della morte del sacerdote Rosario Sanguedolce. Al termine della messa il prelato ha benedetto i locali Pastorali dedicati appunto a Padre Rosario Sanguedolce ed affidati all’Associazione Culturale Santissima Passione di Cristo. È stata una grande festa con tantissimi partecipanti e siamo orgogliosi del risultato ottenuto.

L'associazione ringrazia tutti i collaboratori che con impegno, determinazione e tanti sacrifici hanno reso possibile tutto questo. Ringraziamenti anche per "l’arciprete della Chiesa Madre di San Cataldo, Padre Alessandro Giambra, che sin dal suo insediamento presso la parrocchia ha creduto in noi accogliendoci con sentito entusiasmo. Al vescovo mons. Mario Russotto che con benevolenza ci ha affidato i locali Pastorali perché diventino un luogo di preghiera, incontro, fraternità, amicizia e carità".

L'amministrazione comunale ha dimostrato vicinanza nei confronti dell'associazione che si pone come obbiettivo di trovare una collocazione per i Piccoli Misteri, opere di indubbia maestria e dal grande valore artistico e culturale, affinché possono essere accessibili e possono continuare ad arricchire il patrimonio già ricco e profondamente sentito dalla nostra tradizione sancataldese



