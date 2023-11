Attualita 132

San Cataldo, nella scuola del Secondo circolo la raccolta dei libri per la biblioteca scolastica

Le donazioni contribuiranno a creare nuovi lettori e arricchiranno il patrimonio libraio a disposizione degli studenti

Redazione

07 Novembre 2023 12:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-nella-scuola-del-secondo-circolo-la-raccolta-dei-libri-per-la-biblioteca-scolastica Copia Link Condividi Notizia

Anche quest’anno la scuola dell’Infanzia e Primaria del Secondo Circolo di San Cataldo rinnovano l’adesione all’iniziativa nazionale #ioleggoperché, per avvicinare sempre più i bambini alla lettura, per suscitare la passione per i libri e soprattutto per incrementare con nuovi testi la biblioteca scolastica. L’iniziativa, che proseguirà fino al 12 novembre, è resa possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con il supporto di Fondazione Cariplo e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

La mobilitazione riguarda tutti: non solo le famiglie per le scuole dei propri figli, ma la cittadinanza intera. Chiunque lo desideri potrà recarsi nelle librerie aderenti in tutta Italia, scegliere un libro, acquistarlo e donarlo a scuola. Le donazioni contribuiranno a creare nuovi lettori e arricchiranno il patrimonio libraio a disposizione degli studenti. Oggi più che mai è fondamentale il gioco di squadra per far fronte al bisogno crescente di libri nelle scuole.



Anche quest'anno la scuola dell'Infanzia e Primaria del Secondo Circolo di San Cataldo rinnovano l'adesione all'iniziativa nazionale #ioleggoperché, per avvicinare sempre più i bambini alla lettura, per suscitare la passione per i libri e soprattutto per incrementare con nuovi testi la biblioteca scolastica. L'iniziativa, che proseguirà fino al 12 novembre, è resa possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l'Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con il supporto di Fondazione Cariplo e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. La mobilitazione riguarda tutti: non solo le famiglie per le scuole dei propri figli, ma la cittadinanza intera. Chiunque lo desideri potrà recarsi nelle librerie aderenti in tutta Italia, scegliere un libro, acquistarlo e donarlo a scuola. Le donazioni contribuiranno a creare nuovi lettori e arricchiranno il patrimonio libraio a disposizione degli studenti. Oggi più che mai è fondamentale il gioco di squadra per far fronte al bisogno crescente di libri nelle scuole.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare