San Cataldo, lista Scruscio: "Dopo soli 4 mesi la giunta perde pezzi, è un segnale preoccupante"

Di seguito pubblichiamo la nota inviata dal movimento "Scruscio"

Redazione

Dopo neppure 4 mesi dal suo insediamento la giunta perde pezzi e diremmo, non pezzi qualsiasi, ma pezzi da 90, di un certo spessore. Si, perché l'addio dell'assessore al bilancio non è un addio qualsiasi che può passare sottovoce nell'oblio delle stanze di palazzo delle spighe ma è un segnale molto pesante per il sindaco Comparato. Bisogna tornare molto indietro per ricordare un cambio in giunta così rapido, forse alla giunta del sindaco Di Forti, se non prima addirittura. In ogni caso, è un segnale molto preoccupante perché se una valida imprenditrice ed esperta nel settore finanziario come la dott.ssa Spinello ha deciso di lasciare crediamo che tiri aria pesante. Al di la dei motivi per i quali l'ormai ex assessore abbia deciso di lasciare che certamente possiamo immaginare visto il pessimo stato dei conti comunali, abbiamo la sensazione che questa alleanza elettorale al sindaco resti indigesta.

Infatti, dopo aver subito insieme al PD, lo smacco di festeggiare anticipatamente il presidente del consiglio comunale designato, adesso si verifica l'abbandono clamoroso. Probabilmente ci sbagliamo ma avvertiamo nel comportamento del sindaco un senso di frustrazione dovuto forse a questa giacca che, soprattutto in questo momento delicato e particolare, viene tirata un po' da tutte le parti. Ma caro Sindaco, dopo i festeggiamenti che, peraltro, sono durati molto poco, c'era da aspettarselo. Ma noi non ci stupiamo di Lei che è nuovo della politica ma di qualche illustre mentore di lungo corso che doveva metterlo in conto. Ma anche stavolta, noi che lo consideravamo il decano, lo abbiamo sopravvalutato. Purtroppo l'eta' a volte gioca brutti scherzi! Ci permetta di concludere con una chicca. Stamane apprendiamo dalla stampa che l'on. Pagano è contento del probabile neo assessore designato, che gode ovviamente anche della nostra stima. Che strana la vita! Nell'interesse della città non ci resta che augurarle in bocca al lupo ma si ricordi che, chi è a causa del suo mal pianga se stesso!



