San Cataldo, l'incubo del dissesto finanziario sta finendo: "Si riduca la tariffa per il passo carraio"

La proposta avanzata dal consigliere Naro del gruppo Tradizione e Futuro

La scure del dissesto finanziario è un vecchio ricordo a San Cataldo ed il bilancio preventivo si appresta a giungere in aula per l'approvazione da parte dei consiglieri comunali. È l'anno in cui qualche "manovrina" economica può essere consentita, così Vincenzo Naro, del gruppo consiliare Tradizione e Futuro, lancia la proposta: ridurre le tariffe del passo carraio.

"Il dissesto finanziario - spiega Naro - ha aumentato tutte le tariffe sui servizi al massimo, è arrivato il momento di provare a ritornare alla normalità anche su questa tematica. Tra le tariffe più discusse e vessatorie degli anni di dissesto, ad esempio, vi è il passo carrabile, che è schizzato alle stelle, quadruplicandosi, comportando non solo malcontento, ma anche un minor gettito, in quanto molti non hanno potuto pagare, altri hanno disdetto. Naturalmente le somme sono dovute, ed invitiamo la cittadinanza a saldare le posizioni debitorie. D’altro canto abbiamo il dovere di dare un segnale tangibile attraverso la riduzione graduale della tariffa, nel prossimo triennio, che ci porti ad importi congrui di predissesto.

Siamo disponibili a confrontarci con tutte le forze politiche del consiglio comunale, e con l’amministrazione per raggiungere questo obiettivo".



