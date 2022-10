Politica 358

San Cataldo, Le Spighe: "La scissione all'interno del Pd sposta l'asse della maggioranza a sinistra e stravolge equilibri politici"

Il coordinatore del movimento Salvatore Falzone: "A noi le poltrone non interessano, vogliamo che ci sia unità e condivisione delle scelte"

Redazione

26 Ottobre 2022 14:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/san-cataldo-le-spighe-la-scissione-allinterno-del-pd-sposta-lassse-della-maggioranza-a-sinistra-e-stravolge-equilibri-politici Copia Link Condividi Notizia

La geografia politica della maggioranza che sostiene l’amministrazione Comparato è cambiata. La recente scissione all’interno del partito democratico e la nascita della formazione denominata Primavera Sancataldese sposta l’asse della maggioranza a sinistra e stravolge di fatto gli equilibri politici. La fuoruscita del vicesindaco Marianna Guttilla dal Pd e il suo ingresso in Primavera Sancataldese ha provocato la reazione del partito democratico. La segretaria cittadina dei dem ha infatti chiesto che la dissidente, eletta nelle file del Pd, si dimetta. Di contro, Primavera Sancataldese rivendica la poltrona di assessore-vicesindaco o comunque reputa un automatismo il mantenimento dell’incarico.

Il problema politico è di tutta evidenza. Non riconoscerlo e non affrontarlo finirà per acuire le fratture già esistenti nella maggioranza e, quel che è peggio, per incidere negativamente nell’azione di governo della città. I problemi di San Cataldo, così numerosi e gravi, richiedono unità e concordia tra le forze della maggioranza. Lasciare le cose così come stanno significa soltanto posticipare di qualche mese l’implosione della maggioranza di governo. Ci auguriamo che il sindaco prenda in mano la situazione e affronti la fatica di trovare un punto di equilibrio tra tutte le forze politiche che hanno contribuito alla sua elezione.

Da parte nostra, intendiamo chiarire con fermezza tre aspetti. Primo: il movimento Le Spighe non chiede posti in giunta. Al contrario,siamo disponibili a rimettere la delega assessoriale nelle mani del sindaco se ciò possa servire a risolvere la crisi e a rilanciare l’azione di governo. Secondo: siamo stanchi di queste faide interne che finiscono per indebolire l’amministrazione e non giovano al bene del paese. Terzo: chiediamo ancora una volta l’adozione di un metodo di lavoro collegiale e una programmazione più efficace con una tempistica di risoluzione ben precisa. A questo proposito, abbiamo consegnato al sindaco un elenco di priorità (dalla gestione del cimitero alla organizzazione della Settimana Santa, dalla manutenzione delle ville comunali alla revisione del PRG). Ebbene, il nostro impegno per questa amministrazione in carica dipende esclusivamente dall’attuazione o meno di questi e di altri punti programmatici. Ribadiamo: niente poltrone, ma rispetto e condivisione nelle scelte.

Il Coordinatore del Movimento LE SPIGHE

Salvatore Falzone



La geografia politica della maggioranza che sostiene l'amministrazione Comparato è cambiata. La recente scissione all'interno del partito democratico e la nascita della formazione denominata Primavera Sancataldese sposta l'asse della maggioranza a sinistra e stravolge di fatto gli equilibri politici. La fuoruscita del vicesindaco Marianna Guttilla dal Pd e il suo ingresso in Primavera Sancataldese ha provocato la reazione del partito democratico. La segretaria cittadina dei dem ha infatti chiesto che la dissidente, eletta nelle file del Pd, si dimetta. Di contro, Primavera Sancataldese rivendica la poltrona di assessore-vicesindaco o comunque reputa un automatismo il mantenimento dell'incarico. Il problema politico è di tutta evidenza. Non riconoscerlo e non affrontarlo finirà per acuire le fratture già esistenti nella maggioranza e, quel che è peggio, per incidere negativamente nell'azione di governo della città. I problemi di San Cataldo, così numerosi e gravi, richiedono unità e concordia tra le forze della maggioranza. Lasciare le cose così come stanno significa soltanto posticipare di qualche mese l'implosione della maggioranza di governo. Ci auguriamo che il sindaco prenda in mano la situazione e affronti la fatica di trovare un punto di equilibrio tra tutte le forze politiche che hanno contribuito alla sua elezione. Da parte nostra, intendiamo chiarire con fermezza tre aspetti. Primo: il movimento Le Spighe non chiede posti in giunta. Al contrario,siamo disponibili a rimettere la delega assessoriale nelle mani del sindaco se ciò possa servire a risolvere la crisi e a rilanciare l'azione di governo. Secondo: siamo stanchi di queste faide interne che finiscono per indebolire l'amministrazione e non giovano al bene del paese. Terzo: chiediamo ancora una volta l'adozione di un metodo di lavoro collegiale e una programmazione più efficace con una tempistica di risoluzione ben precisa. A questo proposito, abbiamo consegnato al sindaco un elenco di priorità (dalla gestione del cimitero alla organizzazione della Settimana Santa, dalla manutenzione delle ville comunali alla revisione del PRG). Ebbene, il nostro impegno per questa amministrazione in carica dipende esclusivamente dall'attuazione o meno di questi e di altri punti programmatici. Ribadiamo: niente poltrone, ma rispetto e condivisione nelle scelte.

Il Coordinatore del Movimento LE SPIGHE

Salvatore Falzone

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare