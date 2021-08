Politica 551

San Cataldo, l'avvocato Comparato candidato sindaco del M5S, Pd e Libertà e Partecipazione

"Siamo convinti che sia necessario - si legge in una nota - n cambio di passo, cambiare anche il modo di intendere la politica"

Redazione

06 Agosto 2021 18:12

Il Movimento 5 Stelle, Il Partito Democratico e Libertà è Partecipazione, hanno deciso di puntare sulla candidatura a sindaco per le prossime elezioni, dell’Avv. Gioacchino Comparato. È senz’altro il naturale sbocco del percorso che avevamo intrapreso già da tempo. “Siamo convinti che sia necessario un cambio di passo, cambiare anche il modo di intendere la politica, riportarla nella gestione della cosa comune, affrontare le sfide che ci aspettano tutti insieme, coinvolgendo la città. Dobbiamo uscire dalle logiche della contrapposizione ed impegnarci tutti per un progetto comune.

Per questo motivo, la candidatura dell’Avv. Gioacchino Comparato, è ancora una volta un’apertura alla città, a tutte le forze politiche e sociali che vogliono far parte di un progetto di rinascita, di rigenerazione, senza steccati ideologici o personalismi. Dobbiamo lavorare tutti insieme per far ripartire San Cataldo, con l’impegno, l’entusiasmo e la proattività che contraddistinguono i cittadini sancataldesi. Non sarà facile: le sfide che ci attendono sono diverse, tutte rilevanti e impegnative.

Il Comune versa in uno stato di dissesto economico finanziario, dissesto che ha certificato l’incapacità dello stesso di far fronte ai propri impegni finanziari. Come se non bastasse, a tale situazione, si aggiunge poi lo scioglimento per infiltrazioni mafiose che rappresenta certamente uno dei momenti più bui della nostra storia. Vogliamo dirlo senza falsi giri di parole, con la chiarezza e lealtà che da sempre ci contraddistinguono, rimettere in marcia il comune di San Cataldo, con le gravissime carenze di organico di cui soffre l’ente, sarà una sfida durissima, ma non possiamo tirarci indietro. Vogliamo che questa città torni ad essere un punto di riferimento per tutta la nostra provincia. Ma adesso dobbiamo ripartire e abbiamo bisogno dell’impegno di tutti. Proprio per questo, ancora una volta, lanciamo un appello a tutte le forze politiche e civiche che vogliano condividere insieme questo percorso”.

Gioacchino Comparato, è un avvocato che da molti anni si occupa della tutela dei consumatori e degli utenti. Da sempre a fianco dei cittadini, è stato protagonista di molte battaglie collettive; dall’acqua pubblica, alle azioni a difesa di una giusta tariffazione nel servizio idrico, dalla tassazione sui rifiuti, fino alla tutela dei cittadini dinnanzi ai disservizi della pubblica amministrazione, adesso, approda alla politica. Vicepresidente di Movimento consumatori Sicilia, è membro del direttivo nazionale della stessa associazione, ed è attualmente responsabile dello sportello regionale sul sovraindebitamento. Sposato, con due figlie, ha scelto di affrontare una sfida ambiziosa, quella di ridare voce e speranza ad una città scoraggiata e colpita duramente dallo scioglimento per mafia e dal dissesto economico finanziario.Porta nella politica la sua sensibilità all’ascolto, la propria vocazione alla difesa dei diritti e delle prerogative di un territorio, nonché la capacità di relazionarsi e rappresentare interessi collettivi dinnanzi le amministrazioni regionali e statali.

“Bisogna ridare coraggio a San Cataldo, ridare alla città la giusta centralità nella politica provinciale e regionale, dando un’opportunità a questa nostra comunità e anche a quei giovani che hanno deciso di rimanere o di tornare a vivere nella nostra città, lavorando costantemente sul presente e per il futuro di San Cataldo. Le sfide sono tante e richiedono coraggio, costanze e professionalità. Garantire i servizi essenziali alla cittadinanza, far ripartire la macchina amministrativa dell’ente, mettere in condizione le imprese e gli operatori economici di poter superare la grave crisi pandemica che ancora ci colpisce e, infine, riuscire a far valere le necessità della nostra città nelle sedi regionali, nazionali e comunitarie. Queste appena citate sono soltanto alcune delle sfide da affrontare”. Così il candidato sindaco di San Cataldo per il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Libertà e Partecipazione, l'avvocato Gioacchino Comparato. Il documento porta la firma di Dedalo Pignatone Movimento 5 Stelle, Romeo Bonsignore Libertà è Partecipazione, Martina Riggi Partito Democratico e Mattia Cammarata Giovani Democratici



Il Movimento 5 Stelle, Il Partito Democratico e Libertà è Partecipazione, hanno deciso di puntare sulla candidatura a sindaco per le prossime elezioni, dell'Avv. Gioacchino Comparato. È senz'altro il naturale sbocco del percorso che avevamo intrapreso già da tempo. "Siamo convinti che sia necessario un cambio di passo, cambiare anche il modo di intendere la politica, riportarla nella gestione della cosa comune, affrontare le sfide che ci aspettano tutti insieme, coinvolgendo la città. Dobbiamo uscire dalle logiche della contrapposizione ed impegnarci tutti per un progetto comune. Per questo motivo, la candidatura dell'Avv. Gioacchino Comparato, è ancora una volta un'apertura alla città, a tutte le forze politiche e sociali che vogliono far parte di un progetto di rinascita, di rigenerazione, senza steccati ideologici o personalismi. Dobbiamo lavorare tutti insieme per far ripartire San Cataldo, con l'impegno, l'entusiasmo e la proattività che contraddistinguono i cittadini sancataldesi. Non sarà facile: le sfide che ci attendono sono diverse, tutte rilevanti e impegnative. Il Comune versa in uno stato di dissesto economico finanziario, dissesto che ha certificato l'incapacità dello stesso di far fronte ai propri impegni finanziari. Come se non bastasse, a tale situazione, si aggiunge poi lo scioglimento per infiltrazioni mafiose che rappresenta certamente uno dei momenti più bui della nostra storia. Vogliamo dirlo senza falsi giri di parole, con la chiarezza e lealtà che da sempre ci contraddistinguono, rimettere in marcia il comune di San Cataldo, con le gravissime carenze di organico di cui soffre l'ente, sarà una sfida durissima, ma non possiamo tirarci indietro. Vogliamo che questa città torni ad essere un punto di riferimento per tutta la nostra provincia. Ma adesso dobbiamo ripartire e abbiamo bisogno dell'impegno di tutti. Proprio per questo, ancora una volta, lanciamo un appello a tutte le forze politiche e civiche che vogliano condividere insieme questo percorso". Gioacchino Comparato, è un avvocato che da molti anni si occupa della tutela dei consumatori e degli utenti. Da sempre a fianco dei cittadini, è stato protagonista di molte battaglie collettive; dall'acqua pubblica, alle azioni a difesa di una giusta tariffazione nel servizio idrico, dalla tassazione sui rifiuti, fino alla tutela dei cittadini dinnanzi ai disservizi della pubblica amministrazione, adesso, approda alla politica. Vicepresidente di Movimento consumatori Sicilia, è membro del direttivo nazionale della stessa associazione, ed è attualmente responsabile dello sportello regionale sul sovraindebitamento. Sposato, con due figlie, ha scelto di affrontare una sfida ambiziosa, quella di ridare voce e speranza ad una città scoraggiata e colpita duramente dallo scioglimento per mafia e dal dissesto economico finanziario.Porta nella politica la sua sensibilità all'ascolto, la propria vocazione alla difesa dei diritti e delle prerogative di un territorio, nonché la capacità di relazionarsi e rappresentare interessi collettivi dinnanzi le amministrazioni regionali e statali. "Bisogna ridare coraggio a San Cataldo, ridare alla città la giusta centralità nella politica provinciale e regionale, dando un'opportunità a questa nostra comunità e anche a quei giovani che hanno deciso di rimanere o di tornare a vivere nella nostra città, lavorando costantemente sul presente e per il futuro di San Cataldo. Le sfide sono tante e richiedono coraggio, costanze e professionalità. Garantire i servizi essenziali alla cittadinanza, far ripartire la macchina amministrativa dell'ente, mettere in condizione le imprese e gli operatori economici di poter superare la grave crisi pandemica che ancora ci colpisce e, infine, riuscire a far valere le necessità della nostra città nelle sedi regionali, nazionali e comunitarie. Queste appena citate sono soltanto alcune delle sfide da affrontare". Così il candidato sindaco di San Cataldo per il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Libertà e Partecipazione, l'avvocato Gioacchino Comparato. Il documento porta la firma di Dedalo Pignatone Movimento 5 Stelle, Romeo Bonsignore Libertà è Partecipazione, Martina Riggi Partito Democratico e Mattia Cammarata Giovani Democratici

Ti potrebbero interessare