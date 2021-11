Attualita 191

San Cataldo, l'appello dell'amministrazione: "Basta rifiuti abbandonati"

Il sindaco Gioacchino Comparato e l'assessore all'Ambiente Michele Giarratano, si rivolgono alla città

Redazione

“Basta all'abbandono di rifiuti, al conferimento errato senza rispetto del calendario sulla differenziata, nonché all’accumulo di spazzatura agli angoli delle strade. Dispiace dover fare continuamente i conti con abbandoni indiscriminati nel territorio, soprattutto tenendo conto che il servizio di raccolta porta a porta funziona da tempo e che è anche attivo un servizio di raccolta ingombranti su prenotazione. Da parte nostra, stiamo facendo di tutto per tutelare al massimo il territorio e l'ambiente, ma la collaborazione di tutti è fondamentale”. Così, l’assessore all’Ambiente del comune di San Cataldo Michele Giarratano.

“È nostra intenzione - continua Giarratano - individuare e punire i trasgressori con verbali e relative multe. A tal proposito, sono state messe in campo diverse azioni, ma anche strumenti, quali ad esempio la videosorveglianza, che potenzieremo proprio in quelle zone più soggette ad abbandono indiscriminato di rifiuti, per fronteggiare il fenomeno che, a quanto pare, non tende ad attenuarsi”. “Fondamentale, dunque, anche il ruolo dei cittadini che devono prendersi cura del proprio territorio, grazie anche ad una maggiore sensibilità nei confronti di piccoli gesti quotidiani come possono essere il pacchetto di sigarette lasciato a terra, la bottiglietta di plastica abbandonata, un fazzoletto gettato dal finestrino dell'auto.

Invitiamo, inoltre, la cittadinanza ad impegnarsi all'osservanza delle norme di conferimento. Il mancato raggiungimento degli obiettivi imposti dalla Regione sulla percentuale di differenziata (65%) implicherebbe una serie di penalità ed un aggravio di costi sulla tariffa difficilmente sostenibili dagli utenti in quanto già penalizzati dal dissesto finanziario che ha portato al massimo la tassazione” – dice l’assessore all’Ambiente. “Tutti vogliamo una città pulita e per questo serve la collaborazione dell'intera comunità sancataldese” – dice il sindaco Gioacchino Comparato. “Nei mesi scorsi, prima delle elezioni e del nostro insediamento - spiega Comparato – abbiamo inviato una nota urgente in Prefettura e al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, circa l’accumulo di rifiuti incontrollato in alcune zone di San Cataldo.

Vere e proprie discariche a cielo aperto che arrecano notevole disagio alla viabilità, ai residenti, ma anche agli imprenditori della zona. Siamo consapevoli che tali problematiche necessitano soluzioni urgenti, ma anche interventi a lungo raggio poiché vi è evidentemente anche un aspetto culturale e sociale non di secondario rilievo. Inoltre, siamo già a lavoro per creare una maggiore sinergia con i comuni limitrofi, partendo da Caltanissetta, così con gli altri Enti, per fare in modo che i servizi espletati siano efficienti ed efficaci”.



