San Cataldo, la scuola media Carducci parteciperà alla fiera nazionale Didacta

L'invito è arrivato dal ministero. L'evento si svolge a Misterbianco, negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub

Redazione

La Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Carducci” di San Cataldo, diretta dal Dirigente Scolastico Salvatore Parenti, sarà presente a Fiera Didacta Sicilia che si terrà dal 20 al 22 ottobre nel workshop laboratoriale “STEM- Il personaggio misterioso”. L’edizione siciliana di FIERA DIDACTA ITALIA, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica, ospitata a Misterbianco, negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub proporrà un programma scientifico di altissimo livello e, come l’edizione nazionale, si avvarrà di un Comitato organizzatore del quale faranno parte, fra gli altri, a fianco della Regione Siciliana, Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico regionale, gli atenei siciliani e Didacta International. Il laboratorio proposto dalla scuola Carducci, condotto dall’Animatore digitale prof.ssa Angela Loredana Raimondi, riguarderà l’approccio STEM alle discipline umanistiche, integrato all’uso dei microcontrollori programmati con il coding e si avvarrà del supporto del prof. Arcangelo Pignatone, componente dell’Equipe Formativa Territoriale Sicilia. Il Dirigente Scolastico Salvatore Parenti afferma: “Essere ospitati nello stand 05 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia è un grande riconoscimento per la scuola Carducci. Ciò è motivo di orgoglio e frutto dell’impegno dell’intero istituto nel processo di innovazione metodologica e tecnologica della scuola siciliana”.



